Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що для Барселони, незважаючи на фінансові складнощі в клуба, цей рік стане найбільш керованим з погляду дотримання фінансових правил ліги та підписання нових гравців.

Це контрастує з ситуацією в останні два роки, коли більшості нових підписань сприяли різні фінансові маневри.

"Цей рік з усіх попередніх років є найсприятливішим для Барселони. Вони розуміють, що потрібно зробити, щоб залучити нових гравців, вони добре розуміються на фінансовому фейр-плей.

Вони поступово оговтуються від своїх економічних проблем, і ми подивимося, чи зможуть вони розв'язати проблеми, що залишилися, й укласти важливі угоди, до яких вони прагнуть", — цитує Тебаса Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Лапорта мріє підписати Ніко Вільямса.