Іспанія

Японський гравець свого часу не виправдав очікувань у Лондоні.

Правий вінгер Такума Асано залишив Бохум заради Мальорки, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

До Іспанії 29-річний японець перебрався на правах вільного агента. Його контракт із Мальоркою розраховано до кінця червня 2026 року.

За Бохум Асано виступав протягом трьох років (2021-2024). За цей час він узяв участь у 90 матчах у всіх турнірах, відзначившись 14 голами і 7 асистами.

Нагадаємо, влітку 2016-го Арсенал віддав Санфречче з Хіросіми 4 мільйони євро за Такуму. У підсумку, нападник так і не зіграв за лондонців бодай раз.