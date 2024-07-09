Іспанія

Видання оновило свій рейтинг.

Портал Goal оновив рейтинг фаворитів на завоювання Золотого м'яча у 2024 році.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став головним фаворитом, випередивши свого партнера по Реалу, бразильця Вінісіуса Жуніора.

Трійку замикає Кіліан Мбаппе (Реал).

Слідом ідуть: Родрі (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Тоні Кроос (Реал, завершив кар'єру), Філіп Фоден (Манчестер Сіті), Флоріан Вірц (Баєр), Даніель Карвахаль (Реал), Лаутаро Мартінес (Інтер), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Федеріко Вальверде (Реал), Ламін Ямаль (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетик), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Родріго (Реал), Коді Гакпо (Ліверпуль) і Джамал Мусіала (Баварія).

Раніше Football.ua розповідав думку букмекерів щодо Золотого м'яча.