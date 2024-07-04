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Два тижні залишається до завершення великого футбольного сезону за підсумками якого один з футболістів стане новим володарем Золотого м'яча.

Ера домінування Лео Мессі та Кріштіану Роналду ніби вже й підійшла до кінця, але ці ветерани все ще відмовляються покидати списки кандидатів.

Головними ж претендентами на індивідуальну нагороду є футболісти мадридського Реалу – Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем. При цьому, в вінгера збірної Бразилії віра набагато більша, аніж в хавбека англійської національної команди.

Що ж, багато чого буде залежати від результатів континентальних першостей, а тут є одна цікавинка – Віні через перебір жовтих пропустить матч проти потужного Уругваю в 1/4 фіналу, а тому може завершити свої особисті виступи вже на груповій стадії, тоді як Беллінгем в 1/8 фіналу Євро забив розкішний гол в ворота Словаччини.

За двома молодими талантами Реала розташувався їхній уже колишній партнер Тоні Кроос. Якщо він приведе свою збірну до перемоги на Євро, то зможе отримати Золотий м'яч вже в статусі гравця на пенсії, або взагалі тренера, неймовірно!

Великі бомбардири Кіліан Мбаппе та Гаррі Кейн закривають п'ятірку. Важко уявити сценарій, за якого Кейн зможе обійти Беллінгема (хіба можливо заб'є парочку хет-триків і виграє Євро), а ось Мбаппе, якщо приведе Францію до тріумфу, цілком може.

Філ Фоден та Родрі провели крутий сезон в Ман Сіті, але для перемоги в Золотому м'ячі навіть титулу чемпіона Європи може бути замало.

А ось далі в списку фаворитів з'являється Лео Мессі. Поки його Аргентина дуже впевнено крокує по Копа Америка і, якщо раптом Євро виграє не Англія, Німеччина чи Франція, то чому б ветерану не зазіхнути на 9-й Золотий м'яч?

Після Мессі йде велика група гравців, коефіцієнти на яких різняться від 40 до 100 та вище. Серед них є і одвічний конкурент аргентинця Кріштіану Роналду. А що, якщо Португалія переможе, а 39-річний КріРо заб'є 3-4 голи, то чому б і ні?