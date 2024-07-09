Іспанія

Раніше гравець заявив про завершення кар'єри професійного футболіста.

Тьяго Алькантара може стати тренером Барселони. Про це повідомляє Diario Sport.

Раніше повідомлялося, що новий головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік і Алькантара, який оголосив про завершення кар'єри футболіста, у понеділок зустрілися, щоб обговорити можливість другого приєднатися до штабу каталонців.

Тьяго грав у Баварії під керівництвом Фліка, де вони виграли требл у сезоні-2019/20. Тренера приваблює в іспанцеві його розуміння футболу і знання мови.

За даними джерела, Алькантара розглядає цю можливість і схиляється до того, щоб прийняти пропозицію.

33-річний Тьяго оголосив про завершення кар'єри 7 липня. Він дворазовий переможець Ліги чемпіонів і чемпіонату світу серед клубів, семиразовий чемпіон Німеччини, чотириразовий чемпіон Іспанії.

У його активі 2 голи в 46 матчах за національну команду.