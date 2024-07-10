Іспанія

Півзахисник може перейти в команду.

Спортивний директор Бетіса Ману Фахардо прокоментував можливий трансфер Дані Себальйоса.

"Наразі для нас це віддалений варіант. Наразі немає відкритих перемовин з Дані", — цитує Ману ABC Es.

"Ми не знаємо, що може статися в середньостроковій перспективі. Ми повинні бути готовими, працювати над різними економічними сценаріями, і коли це буде потрібно клубу, ми будемо готові зробити цей крок вперед".

Зараз іспанський клуб підписав Адріана.