Півзахисник може перейти в команду.
Дані Себальйос, Getty Images
10 липня 2024, 15:35
Спортивний директор Бетіса Ману Фахардо прокоментував можливий трансфер Дані Себальйоса.
"Наразі для нас це віддалений варіант. Наразі немає відкритих перемовин з Дані", — цитує Ману ABC Es.
"Ми не знаємо, що може статися в середньостроковій перспективі. Ми повинні бути готовими, працювати над різними економічними сценаріями, і коли це буде потрібно клубу, ми будемо готові зробити цей крок вперед".
Зараз іспанський клуб підписав Адріана.