Іспанія

Нідерландський хавбек залишив Манчестер Юнайтед.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання атакуючого півзахисник Донні ван де Беке, права на якого раніше належали Манчестер Юнайтед.

27-річний нідерландець підписав із каталонською командою до червня 2028 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Жирона зробить початковий платіж МЮ у розмірі 500 тисяч євро, проте за рахунок "легких бонусів" сума трансферу може вирости до 4-5 млн, а за рахунок "складних бонусів" — до 10-15 млн євро.

У минулому сезоні нідерландський півзахисник виступав на правах оренди за франкфуртський Айнтрахт, за який він зіграв всього 357 хвилин у 8 матчах Бундесліги.