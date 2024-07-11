Син легендарного футболіста збірної Франції Зінедіна Зідана Тео став гравцем іспанської Кордоби. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 22-річним французом розрахована на два роки. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону вихованець мадридського Реалу виступав за Реал Кастілью у третьому дивізіоні. На його рахунку 37 матчів, два забиті м'ячі та чотири асисти.

Додамо, що за підсумками минулого сезону Кордоба вийшла до Сегунди.