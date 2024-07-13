Іспанський захисник Жирони може змінити клубну прописку.
Мігель Гутьєррес, Getty Images
13 липня 2024, 18:47
Лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес може поповнити склад Боруссії (Дортмунд), передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
"Чорно-жовті" продовжують шукати заміну Яну Матсену, який повернувся до Челсі після піврічної оренди, а потім був придбаний Астон Віллою. Гутьєррес зараз не є головним пріоритетом дортмундців, але вони хочуть продовжувати стежити за ситуацією 22-річного іспанця в Жироні.
Контракт захисника з каталонським клубом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює вихованця мадридського Реала в 25 мільйонів євро.
У сезоні-2023/24 Мігель відзначився 2 голами та 9 асистами в 40 матчах Жирони в усіх турнірах.
Зазначимо, що Гутьєррес опинився в заявці збірної Іспанії U-23 на Олімпіаду-2024.