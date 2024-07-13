Іспанія

Іспанський захисник Жирони може змінити клубну прописку.

Лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес може поповнити склад Боруссії (Дортмунд), передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Чорно-жовті" продовжують шукати заміну Яну Матсену, який повернувся до Челсі після піврічної оренди, а потім був придбаний Астон Віллою. Гутьєррес зараз не є головним пріоритетом дортмундців, але вони хочуть продовжувати стежити за ситуацією 22-річного іспанця в Жироні.

Контракт захисника з каталонським клубом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює вихованця мадридського Реала в 25 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Мігель відзначився 2 голами та 9 асистами в 40 матчах Жирони в усіх турнірах.

Зазначимо, що Гутьєррес опинився в заявці збірної Іспанії U-23 на Олімпіаду-2024.