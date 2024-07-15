Бразилець виступав за каталонську команду з 2004 по 2007 рік.
Жуліано Беллетті, Getty Images
15 липня 2024, 23:27
Барселона оголосила, що Жуліано Беллетті очолить команду Ювеніл А в сезоні-2024/25.
Беллетті приєднався до штабу Рафаеля Маркеса в Барселоні Атлетік у середині минулого сезону, але тепер буде головним тренером у команді клубу до 19 років.
Беллетті змінить Оскара Лопеса, який йде через 6 років роботи.
Нагадаємо, що 48-річний Беллетті виступав за Барселону з 2004 по 2007 рік і виграв у складі команду Лігу чемпіонів, а також двічі став чемпіоном Іспанії.