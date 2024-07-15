Іспанія

Бразилець виступав за каталонську команду з 2004 по 2007 рік.

Барселона оголосила, що Жуліано Беллетті очолить команду Ювеніл А в сезоні-2024/25.

Беллетті приєднався до штабу Рафаеля Маркеса в Барселоні Атлетік у середині минулого сезону, але тепер буде головним тренером у команді клубу до 19 років.

Беллетті змінить Оскара Лопеса, який йде через 6 років роботи.

Нагадаємо, що 48-річний Беллетті виступав за Барселону з 2004 по 2007 рік і виграв у складі команду Лігу чемпіонів, а також двічі став чемпіоном Іспанії.