Іспанія

Функціонер привітав француза в статусі гравця Реала.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес представив Кіліана Мбаппе на Сантьяго Бернабеу.

"Сьогодні ми вітаємо Кіліана Мбаппе", — сказав президент Реала.

Після виходу Мбаппе на сцену Перес звернувся до форварда.

"Ваша любов до Реалу дала вам сили, щоб подолати всі перешкоди на шляху до переходу в цей клуб. На цьому стадіоні відбуваються речі, які важко пояснити. Але ми, мадридисти, знаємо, що це трапляється тому, що в цій футболці ніколи не можна здаватися, і вболівальники завжди будуть із вами до кінця.

Ви здійснили свою мрію, бо ніколи не здавалися. Ви тут, тому що хотіли цього. Дорогий Кіліане, спасибі за докладені зусилля, про які багато хто навіть не підозрює. Ви приходите в Реал із великими заслугами.

Минулого сезону ви стали найкращим бомбардиром і виграли требл у Франції. Я дякую вам за вашу безумовну любов до мадридського Реалу. Все це змушує нас пишатися вами. Кіліане, ласкаво просимо додому, ласкаво просимо в мадридський Реал", — сказав Перес.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе гратиме за Реал під дев'ятим номером.