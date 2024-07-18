Іспанія

"Блаугранас" знайшли відповідь на трансфер Мбаппе у Реал.

Каталонська Барселона почала переговори щодо трансферу вінгера Атлетіка з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, агент Вільямса зустрівся в Сарагосі зі спортивним директором каталонської команди Деку. В першу чергу обговорювалося бажання футболіста приєднатися до каталонського клубу та особисті контракті умови гравця.

Повідомляється, що Барселона хоче якомога швидше домовитися з 22-річним іспанцем на фоні серйозної зацікавленості у гравці з боку англійських клубів.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.