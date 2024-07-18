Іспанія

Захисник продовжить своє й без того тривале перебування в клубі.

Іспанський фланговий захисник мадридського Реала Лукас Васкес після завершення минулого сезону мав одне невирішене питання — його контракт із клубом добігав до завершення, тоді як щодо нової угоди сторони явно зволікали з остаточним рішенням.

Однак після завершення кампанії власне 33-річний виконавець зняв усі зайві питання з цього приводу, зробивши заяву про те, що залишиться в клубі.

Але політика Реала щодо досвідчених виконавців є дуже обережною, тому все, на що міг розраховувати Васкес, — це продовження контракту ще на один рік.

Наприкінці наступної кампанії Лукас святкуватиме 18-річчя виступів за "бланкос" різних вікових категорій.

За цей час захисник провів 349 матчів у складі "дорослої" команди, забив 36 голів та віддав 65 гольових передач.