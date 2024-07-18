Захисник продовжить своє й без того тривале перебування в клубі.
Лукас Васкес, x.com/realmadrid
18 липня 2024, 14:05
Іспанський фланговий захисник мадридського Реала Лукас Васкес після завершення минулого сезону мав одне невирішене питання — його контракт із клубом добігав до завершення, тоді як щодо нової угоди сторони явно зволікали з остаточним рішенням.
Однак після завершення кампанії власне 33-річний виконавець зняв усі зайві питання з цього приводу, зробивши заяву про те, що залишиться в клубі.
Але політика Реала щодо досвідчених виконавців є дуже обережною, тому все, на що міг розраховувати Васкес, — це продовження контракту ще на один рік.
Наприкінці наступної кампанії Лукас святкуватиме 18-річчя виступів за "бланкос" різних вікових категорій.
За цей час захисник провів 349 матчів у складі "дорослої" команди, забив 36 голів та віддав 65 гольових передач.