Іспанія

Легенда Реала залишається в Мадриді.

Лукас Васкес і мадридський Реал досягли повної домовленості щодо нового контракту до червня 2025 року, повідомляє Фабріціо Романо.

Очікується, що на останній зустрічі будуть узгоджені деталі та підписано контракт. Також підпис під однорічною угодою поставить Лука Модрич.

Поточний контракт 32-річного іспанця з "вершковими" спливає цього літа.

У поточному сезоні універсальний іспанець зіграв за мадридський гранд 38 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.