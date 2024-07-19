Функціонер пообіцяв "вжити заходів".
ЛАМІН ЯМАЛ, GETTY IMAGES
19 липня 2024, 00:45
Барселона спробує домовитися про новий контракт із Ламіном Ямалем.
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Гравець, який нещодавно відзначив 17-річчя, підкріпив вражаючі виступи на клубному рівні тріумфом на Євро-2024 зі збірною Іспанії.
Згідно з інформацією Sport, агент Жорже Мендеш звернувся до Барселони з проханням внести корективи до контракту Ямаля, з огляду на його зрослу репутацію у світовому футболі.
Президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта розуміє ситуацію і пообіцяв вжити заходів, які задовольнять усі сторони.
Чинний договір Ламіна Ямаля з Барселоною розрахований до 2026 року.
Зазначимо, що вартість вінгера, за оцінкою експертів Transfermarkt, становить 120 млн євро.