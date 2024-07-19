Іспанія

Функціонер пообіцяв "вжити заходів".

Барселона спробує домовитися про новий контракт із Ламіном Ямалем.

Золотий м'яч-2024. Як же без Мессі? Родрі — серед фаворитів

Гравець, який нещодавно відзначив 17-річчя, підкріпив вражаючі виступи на клубному рівні тріумфом на Євро-2024 зі збірною Іспанії.

Згідно з інформацією Sport, агент Жорже Мендеш звернувся до Барселони з проханням внести корективи до контракту Ямаля, з огляду на його зрослу репутацію у світовому футболі.

Президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта розуміє ситуацію і пообіцяв вжити заходів, які задовольнять усі сторони.

Чинний договір Ламіна Ямаля з Барселоною розрахований до 2026 року.

Зазначимо, що вартість вінгера, за оцінкою експертів Transfermarkt, становить 120 млн євро.