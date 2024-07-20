Іспанія

Гравець Реала прокоментував продовження контракту з клубом.

Мадридський Реал кількома днями раніше оголосив про продовження контракту з іспанським фланговим універсалом Лукасом Васкесом.

Після цього 33-річний виконавець дав розлогий коментар, у якому поділився власними враженнями про підписання оновленої угоди.

"Реал Мадрид — це мій дім. Місце, куди я прийшов, коли мені було 16 років. Я вже провів тут більше половини свого життя. Тут допомогли сформувати мене як особистість та як футболіста. Це щось дуже важливе в моєму житті.

Я пишаюсь тим, що ніколи не втрачав бажання досягти своєї мрії і того, чого хотів з дитинства — грати в першій команді Реала.

Футболіст перебуває в постійному навчанні. Рік за роком я завжди намагаюсь удосконалюватись і ставити перед собою нові цілі та виклики. Це основа для того, щоб мати ту мотивацію і той голод, щоб завжди хотіти перемагати і вдосконалюватись. Це те, що також прищеплюється в молодіжній академії Реала.

Президент Флорентіно Перес є найкращим взірцем величі Реала. Усе, що він побудував за час свого перебування на чолі клубу, говорить саме за себе. Він є президентом із найбільшою кількістю титулів в історії клубу, і це джерело гордості працювати тут, поруч із ним.

Роль третього капітана? Це дуже приємно і особливо. Бути серед чотирьох капітанів — це крок, який об’єднує роботу впродовж усіх років, які я провів у команді. Я намагатимусь допомогти команді продовжувати перемагати.

Я також дуже пишаюсь тим, що ми здобули вже п’ятий для мене кубок Ліги чемпіонів цього року. Це щось неймовірне, і якби мені сказали про це кілька років тому, я б не повірив. Це мрія для мене і для всіх моїх товаришів по команді. Ми робимо все дуже добре, і ви можете бачити, як це відображається в цих титулах Ліги чемпіонів.

Секрет цієї команди і Реала загалом полягає в тому, що ми завжди хочемо перемагати. Ми самі на себе тиснемо, і це те, що характеризує цей клуб. Тут завжди грають на перемогу, і це те, що потрібно прищеплювати людям.

У роздягальні панує атмосфера радості. Ми змогли дуже добре поєднати ветеранів з молоддю і досягли того балансу, який робить нашу силу дуже великою, а в делікатні моменти, коли у нас не все гаразд, команда все одно рухається вперед.

Нам, футболістам, подобається вигравати титули та трофеї. Ми звикли до цієї вимоги і будемо боротись за всі сім титулів цього сезону. Сподіваюсь, ми зможемо це зробити.

Грати на Бернабеу завжди особливо. Наші вболівальники нас дуже підтримують, і ви можете відчути цю вражаючу атмосферу. Тепер, із новим стадіоном, оскільки він спроектований із закритим дахом, це просто неймовірно. Не тільки для нас, але й для гравців, які приїжджають сюди грати, це викликає величезне хвилювання. У моменти, коли нам це потрібно, з’являється 12-й гравець.

Мбаппе? Кіліан — особливий гравець, один із тих, хто народився, щоб грати за Реал Мадрид.

Попереду нас чекає захоплюючий рік. Ми додаємо багато талантів до тих, яких уже маємо: Вінісіус, Родріго, Джуд... Усі гравці, яких ми маємо попереду. Той факт, що Мбаппе приходить, неймовірний, і ми збираємося отримати масу задоволення в цьому сезоні, і, перш за все, ми збираємося виграти титули.

Фанатам можу передати наступне звернення: "Привіт усім, мадридістас. Ось, я тут перед вами, після підписання продовження мого контракту. Дуже щасливий і радий цьому моменту, і ми збираюсь віддати все, щоб ми могли досягти всіх наших цілей. ¡Hala Madrid!", — заявив іспанський виконавець.

За час у Реалі захисник провів 349 матчів у складі "дорослої" команди, забив 36 голів та віддав 65 гольових передач.