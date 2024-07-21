Іспанія

Німецький фахівець дуже задоволений першими кроками в новому клубі.

Новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про своє призначення в каталонську команду та поділився своїми емоціями від перших днів роботи на новому місці. Цитує німецького фахівця Barca Universal.

"Я відчуваю з найпершого дня, пристрасть, яку дають люди тут, вболівальники, президент, всі, хто працює в "Барсі", відчувають цю пристрасть. У них є відданість справі. Вони готові віддати все, що в їхніх силах. І це також дуже важливо для нас, тому що ми хочемо бути частиною цього клубу, а також ми бажаємо жити з цією пристрастю і відданістю, тому що ми теж хочемо віддати все, що у нас є, щоб вивести цей клуб на наступний рівень. Ми зробимо все, що в наших силах.

Коли я вирішив стати тренером, я стежив за Барселоною, тому що вона грала у фантастичний футбол. Ви можете бачити, як ростуть і вдосконалюються гравці. Всі говорять про це. Як я вже сказав, пристрасть, яку я відчуваю тут, неймовірна. Ось чому я щасливий бути в цьому клубі. Я відчуваю це з першого дня. Всі виявляють повагу, і це неймовірно.

Мій погляд на побудову гри схожий на те, що робить Барса протягом багатьох років", — сказав Флік.