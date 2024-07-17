Іспанія

Іспанець повернувся до рідного клубу.

Новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік і Тьяго Алькантара, який оголосив про завершення кар'єри футболіста, возз'єднались в каталонському клубі, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Алькантара увійшов до тренерського штабу наставника команди Ганса-Дітера Фліка і вже почав працювати з Барселоною. Разом із каталонцями він незабаром вирушить на передсезонне турне до США.

Тьяго грав у Баварії під керівництвом Фліка. Нагадаємо, Тьяго — дворазовий переможець Ліги чемпіонів і чемпіонату світу серед клубів, семиразовий чемпіон Німеччини, чотириразовий чемпіон Іспанії.

У його активі 2 голи в 46 матчах за національну команду.