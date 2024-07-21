Іспанія

45-річний фахівець залишив каталонський клуб.

Барселона за допомогою свого офіційного сайту оголосила про звільнення Рафи Маркеса з посади тренера молодіжної команди.

Сторони домовилися про припинення співпраці, оскільки 45-річний фахівець вирішив прийняти новий професійний виклик у своїй кар'єрі.

Барселона в пресрелізі подякувала Рафі Маркесу за два роки роботи біля керма молодіжки. Каталонці побажали молодому тренеру успіхів у подальшій кар'єрі.

Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що Маркес стане головним тренером національної збірної Мексики. Додамо, що як футболіст Рафаель виступав за Барселону в 2003-2010 роках.

Раніше повідомлялося, що Канте може перейти до Барселони.