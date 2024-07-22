Втрата для каталонського клубу.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
22 липня 2024, 18:36
Уругвайський захисник Барселони Рональд Араухо переніс операцію у зв'язку з проблемою з підколінним сухожиллям. Хірургічне втручання відбулося в понеділок у Фінляндії.
Каталонський клуб не навів терміни відновлення 25-річного футболіста, але, за даними AS, Араухо зможе повернутися в стрій не раніше грудня.
Араухо зазнав травми у чвертьфінальному матчі Кубка Америки між Уругваєм і Бразилією і пропустив решту турніру.
Футболіст не вперше отримує пошкодження в розташуванні збірної. У вересні 2022 року в Араухо було діагностовано розрив сухожилля після товариської гри з Іраном.
Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про відхід Маркеса.