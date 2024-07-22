Іспанія

Втрата для каталонського клубу.

Уругвайський захисник Барселони Рональд Араухо переніс операцію у зв'язку з проблемою з підколінним сухожиллям. Хірургічне втручання відбулося в понеділок у Фінляндії.

Каталонський клуб не навів терміни відновлення 25-річного футболіста, але, за даними AS, Араухо зможе повернутися в стрій не раніше грудня.

Араухо зазнав травми у чвертьфінальному матчі Кубка Америки між Уругваєм і Бразилією і пропустив решту турніру.

Футболіст не вперше отримує пошкодження в розташуванні збірної. У вересні 2022 року в Араухо було діагностовано розрив сухожилля після товариської гри з Іраном.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про відхід Маркеса.