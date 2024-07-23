Іспанія

У всякому разі, так вважає один із бізнесменів.

Бізнесмен Хорді Термес має намір балотуватися на пост президента Барселони.

Засновник банківської служби Bizum входить до числа співзасновників каталонського клубу.

"Барселона збільшила свій борг і скоротила активи. Тому з фінансової точки зору клуб перебуває в гіршому становищі, ніж коли Лапорта прийшов. У нас немає стадіону...

До речі, в Каталонії є дуже потужні компанії, які могли б перебудувати Камп Ноу, тому немає необхідності звертатися до Туреччини.

Хороші фахівці йдуть із Барси, а я хочу, щоб вони ставали в чергу заради роботи в Барселоні", — сказав Термес.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні все більше впевнені в швидкому приході Ніко Вільямса.