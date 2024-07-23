У всякому разі, так вважає один із бізнесменів.
ЖОАН ЛАПОРТА, GETTY IMAGES
23 липня 2024, 14:30
Бізнесмен Хорді Термес має намір балотуватися на пост президента Барселони.
Засновник банківської служби Bizum входить до числа співзасновників каталонського клубу.
"Барселона збільшила свій борг і скоротила активи. Тому з фінансової точки зору клуб перебуває в гіршому становищі, ніж коли Лапорта прийшов. У нас немає стадіону...
До речі, в Каталонії є дуже потужні компанії, які могли б перебудувати Камп Ноу, тому немає необхідності звертатися до Туреччини.
Хороші фахівці йдуть із Барси, а я хочу, щоб вони ставали в чергу заради роботи в Барселоні", — сказав Термес.
Раніше повідомлялося, що у Барселоні все більше впевнені в швидкому приході Ніко Вільямса.