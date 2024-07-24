Минулий сезон гравець провів у оренді.
Йохан Мохіка, Getty Images
24 липня 2024, 08:12
Колумбійський фланговий захисник Йохан Мохіка справедливо може вважатись "королем оренд" на теренах Іспанії, бо його виступи за клуби з цієї країни, переважно, і складаються з тимчасових угод.
Після трансферу до мадридського Райо Вальєкано, так само — із попередньою річною орендою, уже 31-річний виконавець устиг тимчасово пограти за Реал Вальядолід, каталонську Жирону, бергамаську Аталанту, Ельче, Вільярреал та Осасуну.
У складі останньої для Мохіки минав минулий сезон, коли "жовта субмарина" позичила його на рік опонентам за Ла Лігою.
Але в підсумку цього літа Вільярреал вирішив остаточно продати гравця Мальорці.
Трансфер виявився не з коштовних — усього 1,5 млн євро, тоді як два роки тому "жовта субмарина" заплатила за Мохіку 5,5 млн євро.
Контракт із Мальоркою підписано до 2027 року.
У цьому сезоні Мохіка відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав три гольові передачі, після чого в складі національної збірної дістався фіналу Копа Америка-2024.