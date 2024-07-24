Іспанія

Минулий сезон гравець провів у оренді.

Колумбійський фланговий захисник Йохан Мохіка справедливо може вважатись "королем оренд" на теренах Іспанії, бо його виступи за клуби з цієї країни, переважно, і складаються з тимчасових угод.

Після трансферу до мадридського Райо Вальєкано, так само — із попередньою річною орендою, уже 31-річний виконавець устиг тимчасово пограти за Реал Вальядолід, каталонську Жирону, бергамаську Аталанту, Ельче, Вільярреал та Осасуну.

У складі останньої для Мохіки минав минулий сезон, коли "жовта субмарина" позичила його на рік опонентам за Ла Лігою.

Але в підсумку цього літа Вільярреал вирішив остаточно продати гравця Мальорці.

Трансфер виявився не з коштовних — усього 1,5 млн євро, тоді як два роки тому "жовта субмарина" заплатила за Мохіку 5,5 млн євро.

Контракт із Мальоркою підписано до 2027 року.

У цьому сезоні Мохіка відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав три гольові передачі, після чого в складі національної збірної дістався фіналу Копа Америка-2024.