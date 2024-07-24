Іспанія

Досвідчений голкіпер розповів про конкуренцію в Барселоні.

Чилійський воротар Клаудіо Браво хоча й не завжди перебував на видноті за часи своєї професійної кар’єри, однак усе одно встиг пограти за баскський Реал Сосьєдад, каталонську Барселону, англійський Манчестер Сіті та севільський Бетіс.

Контракт 41-річного виконавця із "зелено-білими" добіг до завершення наприкінці минулого сезону, тож наразі досвідчений футболіст шукає собі новий клуб та подекуди розмірковує про завершення кар’єри.

Разом із тим, Браво пригадує чи не найбільш успішний відтинок своєї кар’єри, коли його запросили до "блаугранас" у якості спочатку основного воротаря, а в підсумку він у постійній конкуренції з тоді ще 22-річним Марком-Андре тер Штегеном виграв Трофео Замора з 16 пропущеними голами за сезон.

"Тер Штеген швидко зрозумів, що не може мене посунути з місця у ворота просто за рахунок свого трансферу до клубу.

У спортивному плані, звичайно, вони не могли позбутися мене: у перших семи матчах, які я провів у Барсі, я встановив рекорд іспанської ліги, не пропускаючи голів упродовж семи ігор. Це й було моїм рекомендаційним листом у клубі.

Першого року, коли ми стали чемпіонами, я виграв Трофео Замора, я пропустив, не знаю, 15 чи 16 голів у Ла Лізі, що взагалі мало кому вдавалось до цього.

Це було все одно, що поставити свою печатку: "Гаразд, хлопці, щоб викинути мене звідси, ви повинні зробити щось більше".

Те, що з цього виходить, на публіці завжди було схоже на конфліктні стосунки, на відсутність дружби, але все було навпаки. Зрештою, ви розумієте — з нашої точки зору — що коли у вас є гравець з великим досвідом і гравець, який тільки починає, у цьому випадку заяви одного або іншого абсолютно різні.

У ролі, яку я виконував у клубі на той час, як старший гравець, це, як правило, полягало б у тому, щоб відсторонитись, не продовжувати виходити на поле, якщо у клубі є висока конкуренція.

Тому що, очевидно, ситуація ставить тебе перед такими вимогами, і ти не можеш більше спокійно спати, а той, хто грає, повинен грати добре, тому що ти завжди хочеш грати багато. Ліга чемпіонів, чемпіонат — ти бачиш, що у тебе за спиною вже стоїть конкурент, а ми ще й говоримо про гравця такого рівня, як тер Штеген. Вимоги були надзвичайно високі", — заявив чилійський виконавець.

Браво загалом провів за Барселону 75 матчів, пропустив 44 голи та в 43 іграх відіграв "на нуль".