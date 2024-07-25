Іспанія

Питання лише в грошах.

Український нападник Артем Довбик у дебютному сезоні в складі каталонської Жирони допоміг вивести команду Мічела на новий рівень та здобув разом із нею право на участь у прийдешньому основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Разом із тим, 27-річний виконавець привернув до себе неабияку увагу з боку європейських грандів, тож "червоно-білим" важко втримати його у власному складі на наступний сезон.

Зокрема, через вплив мадридського Атлетіко, до трансферу до якого наразі дуже близький Довбик.

Однак усі перемовини завершується за одним і тим самим сценарієм — "матрацники" хочуть зменшити апетити Жирони в розмірі 40 млн євро, тоді як та пручатиметься цьому до останнього.

На рівні домовленості з гравця та потенційного нового клубу вже все очевидно — Довбик хоче перейти до Атлетіко.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі за кампанію загалом.