Питання лише в грошах.
Артем Довбик, Getty Images
25 липня 2024, 08:56
Український нападник Артем Довбик у дебютному сезоні в складі каталонської Жирони допоміг вивести команду Мічела на новий рівень та здобув разом із нею право на участь у прийдешньому основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.
Разом із тим, 27-річний виконавець привернув до себе неабияку увагу з боку європейських грандів, тож "червоно-білим" важко втримати його у власному складі на наступний сезон.
Зокрема, через вплив мадридського Атлетіко, до трансферу до якого наразі дуже близький Довбик.
Однак усі перемовини завершується за одним і тим самим сценарієм — "матрацники" хочуть зменшити апетити Жирони в розмірі 40 млн євро, тоді як та пручатиметься цьому до останнього.
На рівні домовленості з гравця та потенційного нового клубу вже все очевидно — Довбик хоче перейти до Атлетіко.
Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі за кампанію загалом.