Іспанія

Ймовірно, українець поїхав домовлятись про перехід в стан "матрацників".

Форвард Жирони Артем Довбик пропустив останнє тренування каталонської команди, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Алекс Луна.

Відомо, що Артем поїхав у Мадрид. Це відбулось на тлі чуток, що українець близький до переходу в Атлетіко.

Нагадаємо, місце центрфорварда вакантне в Атлетіко через відхід Альваро Морати в Мілан.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі.

Раніше повідомлялося, що дубль Довбика не допоміг Жироні обіграти Монпельє.