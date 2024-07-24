Ймовірно, українець поїхав домовлятись про перехід в стан "матрацників".
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
24 липня 2024, 14:52
Форвард Жирони Артем Довбик пропустив останнє тренування каталонської команди, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Алекс Луна.
Відомо, що Артем поїхав у Мадрид. Це відбулось на тлі чуток, що українець близький до переходу в Атлетіко.
Нагадаємо, місце центрфорварда вакантне в Атлетіко через відхід Альваро Морати в Мілан.
Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі.
Раніше повідомлялося, що дубль Довбика не допоміг Жироні обіграти Монпельє.