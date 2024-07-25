Іспанія

Португалець може не повернутися до столиці Каталонії.

Барселона не може домовитися з Манчестер Сіті про перехід уніврсального захисника Жоау Канселу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб пропонує суму меншу, ніж хотіли би отримати "Містяни" за 30-річного португальця.

Зазначається, що також Канселу цікавляться клуби з Саудівської Аравії, проте сам футболіст, як альтернативу Барселоні бачить чемпіонат Італії. Повідомляється, що агент португальця цікавився в Мілана та Ювентуса, чи не хочуть вони придбати фулбека збірної Португалії.

Чинний контракт гравця з МС розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Жоау Канселу на правах оренди відіграв за Барселону 42 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.