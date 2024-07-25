Іспанія

Іспанець наближається до Барселони?

Спортивний директор каталонської Барселони Деку зустрівся з агентами півзахисника німецького РБ Лейпциг та збірної Іспанії Даніеля Ольмо. Про це повідомляє Jijantes FC.

За інформацією джерела, переговори тривали дві з половиною години. Деку й агенти 26-річного гравця обговорювали можливість потенційного переходу та умови особистого контракту.

Повідомляється, що Барселона хоче запропонувати Ольмо трудову угоду, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Чинний контракт іспанця з "Биками" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 25 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. Також на його рахунку шість матчів, три голи та дві результативні передачі на переможному для збірної Іспанії Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Барселона зробила першу офіційну пропозицію щодо трансферу Ольмо.