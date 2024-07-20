Іспанія

Каталонська команда запропонувала 60 мільйонів євро.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, сьогодні Барселона зробила першу офіційну пропозицію щодо можливого трансферу 26-річного іспанця.

"Блаугранас" запропонували "бикам" 60 мільйонів євро з урахуванням бонусів — сьогодні, 20 липня, закінчується дія клаусули футболіста збірної Іспанії, яка становить ту саму суму.

Сама Барселона пропонує Ольмо контракт на шість років. Найближчим часом футболіст має повідомити свою відповідь для клубів.

Минулого сезону Ольмо провів 25 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.