Гравець вирушив у передсезонний тур із каталонським клубом.
АЛЕХАНДРО БАЛЬДЕ, GETTY IMAGES
25 липня 2024, 18:30
Барселона оголосила про повернення з лазарету захисника Алехандро Бальде.
20-річний іспанець тривалий термін відновлювався після отриманої ще в січні серйозної травми підколінного сухожилля. Бальде дозволили вирушити в майбутній передсезонний тур Сполученими Штатами разом із командою.
Хуліан Араухо також відновився після травми і буде прагнути закріпитися в команді Гансі Фліка в сезоні-2024/25. Він конкуруватиме з Жюлем Кунде і Гектором Фортом за хвилини на позиції правого захисника.
Повернення Бальде — чудова новина для Фліка, який розраховує на захисника як на гравця стартового складу.
Раніше повідомлялося, що Деку провів зустріч з агентами Ольмо.