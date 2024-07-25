Іспанія

Гравець вирушив у передсезонний тур із каталонським клубом.

Барселона оголосила про повернення з лазарету захисника Алехандро Бальде.

20-річний іспанець тривалий термін відновлювався після отриманої ще в січні серйозної травми підколінного сухожилля. Бальде дозволили вирушити в майбутній передсезонний тур Сполученими Штатами разом із командою.

Хуліан Араухо також відновився після травми і буде прагнути закріпитися в команді Гансі Фліка в сезоні-2024/25. Він конкуруватиме з Жюлем Кунде і Гектором Фортом за хвилини на позиції правого захисника.

Повернення Бальде — чудова новина для Фліка, який розраховує на захисника як на гравця стартового складу.

Раніше повідомлялося, що Деку провів зустріч з агентами Ольмо.