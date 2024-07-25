Іспанія

Французький клуб всерйоз націлений на іспанця.

ПСЖ має намір викрасти Ніко Вільямса у Барселони.

Як пише Mundo Deportivo з посиланням на Catalunya Radio, парижани готові подвоїти пропозицію каталонського клубу щодо зарплати, щоб отримати гравця.

Незважаючи на цю ситуацію, в Барселоні зберігають спокій з приводу майбутнього Ніко Вільямса. У клубі впевнені, що вінгер Атлетіка хоче грати за "синьо-гранатових" у наступному сезоні.

Барселона не стане підвищувати пропозицію, зроблену кілька днів тому, і очікує відповіді найближчим часом, щоб мати можливість спокійніше планувати інші угоди.

У минулому сезоні Ніко Вільямс взяв участь у 37 матчах, забив 8 голів і віддав 17 результативних передач.