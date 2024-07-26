Олівер Макберні продовжить кар'єру в Іспанії.
Олівер Бакберні, ФК Лас-Пальпас
26 липня 2024, 09:46
Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Олівером Бакберні.
Угода з 28-річним шотландцем розрахована до літа 2027 року. Він дістався клубу безкоштовно, бо мав статус вільного агента.
Останнім клубом Макберні був Шеффілд Юнайтед, за який він виступав з 2019 року.
Минулого сезону Макберні провів 23 матчі, в яких забив шість голів та віддав три асисти з двома червоними картками.
Раніше повідомлялося, що Лас-Пальмас орендував Янузая.