Іспанія

"Матрацники" можуть втратити ще одного нападника.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн може перейти до клубу МЛС Лос-Анджелес. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що контракт французького футболіста з Атлетіко розрахований до літа 2025 року, він може перейти до американського клубу вже нинішнім літом, оскільки його трудова угода містить опцію викупу за десять мільйонів євро.

Минулого сезону Антуан Грізманн відіграв за "матрацників" 48 матчів, у яких відзначився 24 голами та 8 результативними передачами.