Іспанія

Робен відправляється покоряти Мадрид.

Мадридський Атлетіко оголосив про досягнення угоди з Реалом Сосьєдад про перехід центрального захисника Робена Ле Нормана. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

"Атлетіко Мадрид та Реал Сосьєдад досягли угоди про трансфер Робіна Ле Нормана, яка буде офіційно оформлена найближчими кількома днями, коли гравець повернеться з відпустки, в якій він перебуває після перемоги на Євро-2024 у складі збірної Іспанії", — йдеться в заяві пресслужби мадридського клубу.

За інформацією Трансфермаркт, Атлетіко заплатив за чемпіона Європи 34,5 млн. євро.

Минулого сезону Робен Ле Норман відіграв за Реал Сосьєдад 43 матчі, забив два голи та отримав 17 жовтих карток.