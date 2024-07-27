Іспанія

Українець все ближче до Риму.

Нападник каталонської Жирони Артем Довбик відмовився розмовляти з головним тренером мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Про це повідомляє журналіст Джакопо Аліпранді.

За інформацією джерела, аргентинський фахівець спробував вчора зв'язатися з українським форвардом, щоб переконати його перейти в мадридський клуб. Однак, Довбик відмовився з ним говорити.

Повідомляється, що 27-річний гравець збірної України впевнений у переході в римську Рому.