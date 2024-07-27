Українець все ближче до Риму.
Довбик, getty images
27 липня 2024, 13:25
Нападник каталонської Жирони Артем Довбик відмовився розмовляти з головним тренером мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Про це повідомляє журналіст Джакопо Аліпранді.
За інформацією джерела, аргентинський фахівець спробував вчора зв'язатися з українським форвардом, щоб переконати його перейти в мадридський клуб. Однак, Довбик відмовився з ним говорити.
Повідомляється, що 27-річний гравець збірної України впевнений у переході в римську Рому.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Минулого сезону Довбик провів 41 матч у складі Жирони, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.
Раніше агент Довбика прокоментував переговори з Атлетіко.