Чемпіон Європи занадто дорогий для "блаугранас".
Вільямс, getty images
27 липня 2024, 15:54
Керівництво Барселони сумнівається в тому, що переговори щодо переходу вінгера Атлетіка з Більбао Ніко Вільямса увінчаються успіхом. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, клуб занепокоєний тим, що в перегони за гравця втрутився ПСЖ, який поводиться більш наполегливо в переговорах і готовий запропонувати набагато вигідніші умови, порівняно з Барселоною.
Зазначається, що каталонський клуб не зможе запропонувати кращі умови, ніж чинний чемпіон Франції.
Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 10,4 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ подвоїть пропозицію Барселони щодо зарплати Вільямса.