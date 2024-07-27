Іспанія

Чемпіон Європи занадто дорогий для "блаугранас".

Керівництво Барселони сумнівається в тому, що переговори щодо переходу вінгера Атлетіка з Більбао Ніко Вільямса увінчаються успіхом. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, клуб занепокоєний тим, що в перегони за гравця втрутився ПСЖ, який поводиться більш наполегливо в переговорах і готовий запропонувати набагато вигідніші умови, порівняно з Барселоною.

Зазначається, що каталонський клуб не зможе запропонувати кращі умови, ніж чинний чемпіон Франції.