Іспанія

33-річний футболіст може покинути каталонський клуб.

У Барселоні не відмовляються від варіанту з продажем півзахисника Ілкая Гюндогана.

Якщо вірити чуткам, у придбанні німецького гравця зацікавлені клуби з Саудівської Аравії та Катару, проте сам хавбек йти не планує.

За оновленими відомостями журналіста Івана сан Антоніо, каталонський гранд цілком допускає продаж Гюндогана, оскільки потребує залучення додаткового прибутку в поточне трансферне вікно.

Майбутній сезон стане для 33-річного футболіста другим у Барселоні. Ряди "синьо-гранатових" ветеран поповнив влітку минулого року, перебравшись із Манчестер Сіті як вільний агент.

Раніше повідомлялося, що Іньїго Мартінес не входить у плани Фліка.