У Барселоні не відмовляються від варіанту з продажем півзахисника Ілкая Гюндогана. 

Якщо вірити чуткам, у придбанні німецького гравця зацікавлені клуби з Саудівської Аравії та Катару, проте сам хавбек йти не планує. 

За оновленими відомостями журналіста Івана сан Антоніо, каталонський гранд цілком допускає продаж Гюндогана, оскільки потребує залучення додаткового прибутку в поточне трансферне вікно. 

Майбутній сезон стане для 33-річного футболіста другим у Барселоні. Ряди "синьо-гранатових" ветеран поповнив влітку минулого року, перебравшись із Манчестер Сіті як вільний агент. 

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