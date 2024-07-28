Іспанія

Звідки — здогадатись не важко.

Каталонська Барселона чергове трансферне вікно проводить із бажаннями здійснювати гучні придбання, але грошей на них у клубу немає.

Усі розмови щодо потенційних трансферів Ніко Вільямса, Дані Ольмо чи Мікеля Меріно завершуються лише одним — "блаугранас" мають когось продати з поточного складу, аби вивільнити достатньо коштів.

Свою готовність розглянути гідні пропозиції щодо бразильського нападника Рафіньї Діаса Барса позначила ще на початку червня.

Однак відтоді ніхто й близько не наблизився до запитів каталонців у 80 млн євро.

Але напередодні на адресу клубу надійшов лист від одного з клубів Саудівської Аравії, у якому за Рафінью пропонують 65 млн євро.

А це вже більше, аніж сама Барселона заплатила англійському Лідсу в 2022 році за трансфер бразильця (58 млн євро).

За минулий сезон Рафінья забив 10 голів та віддав 13 гольових передач у 37 матчах.