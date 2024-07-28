Чемпіон Європи хоче грати лише за "блаугранас".
Ольмо, getty images
28 липня 2024, 10:21
Атакувальний півзахисник німецького РБ Лейпциг Дані Ольмо мріє про перехід до Барселони і в очікуванні потенційного трансферу відхиляє вигідніші пропозиції від інших клубів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, "синьо-гранатові" вкрай цінують таке ставлення 26-річного іспанця до них. На поточний момент відбулися дві зустрічі між керівництвом Барселони та агентами футболіста.
Зазначається, що наступний тиждень повинен стати вирішальним в контексті переходу півзахисника до Барселони.
Чинний контракт іспанця з "биками" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 25 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. Також на його рахунку шість матчів, три голи та дві результативні передачі на переможному для збірної Іспанії Євро-2024.