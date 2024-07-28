Іспанія

Чемпіон Європи хоче грати лише за "блаугранас".

Атакувальний півзахисник німецького РБ Лейпциг Дані Ольмо мріє про перехід до Барселони і в очікуванні потенційного трансферу відхиляє вигідніші пропозиції від інших клубів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" вкрай цінують таке ставлення 26-річного іспанця до них. На поточний момент відбулися дві зустрічі між керівництвом Барселони та агентами футболіста.

Зазначається, що наступний тиждень повинен стати вирішальним в контексті переходу півзахисника до Барселони.