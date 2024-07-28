Іспанія

Гравець перебуває на ринку вільних агентів.

Англійський Лестер за підсумками минулого сезону повернувся до англійської Прем’єр-ліги, і перед початком нової кампанії вирішив розвантажити власних склад.

Таким чином клуб залишили нападник Келечі Іхеаначо та півзахисники Марк Олбрайтон і Денніс Прат.

Нігерійський 27-річний виконавець тривалий час не отримував пропозицій щодо нового місця роботи, тож коли до нього звернулась андалузька Севілья, двічі не думав.

Сторони вже узгодили попередні умови контракту й найближчим часом футболіст має прибути до Іспанії.

Іхеаначо в минулому сезоні забив шість голів та віддав три гольові передачі в 26 матчах.