Англія

Одразу три гравці залишили табір "лисиць" на правах вільних агентів.

Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про те, що одразу три гравці першої команди цього літа залишать клуб на правах вільних агентів.

Так, 34-річний крайній півзахисник Марк Олбрайтон, 27-річний нападник Келечі Іхеаначо та 30-річний центральний півзахисник Денніс Прат, контракти яких спливають наприкінці червня, шукатимуть собі нові клуби.

Марк Олбрайтон виступав за Лестер з літа 2014 року, зігравши з того моменту 313 матчів (19 голів та 48 асистів). Разом із "лисицями" він виграв АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.

Farewell, Marc Albrighton 💙



The #LCFC legend’s 10-year Foxes story comes to an end this summer.



He departs as a Premier League, FA Cup, Community Shield and Championship winner 🏆 pic.twitter.com/V9FUjsygUX — Leicester City (@LCFC) June 7, 2024

Келечі Іхеаначо захищав кольори "лисиць" з літа 2017 року, у 232 поєдинках за яких він забив 61 гол та віддав 34 асисти. З трофеїв нігерієць виграв Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.

Денніс Прат став гравцем Лестера влітку 2019 року. З того моменту бельгієць зіграв на клубному рівні 107 матчів, забив 5 голів, віддав 7 асистів та виграв Кубок Англії з Чемпіоншипом.