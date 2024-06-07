Одразу три гравці залишили табір "лисиць" на правах вільних агентів.
Марк Олбрайтон, ФК Лестер Сіті
07 червня 2024, 23:48
Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про те, що одразу три гравці першої команди цього літа залишать клуб на правах вільних агентів.
Так, 34-річний крайній півзахисник Марк Олбрайтон, 27-річний нападник Келечі Іхеаначо та 30-річний центральний півзахисник Денніс Прат, контракти яких спливають наприкінці червня, шукатимуть собі нові клуби.
Марк Олбрайтон виступав за Лестер з літа 2014 року, зігравши з того моменту 313 матчів (19 голів та 48 асистів). Разом із "лисицями" він виграв АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.
Келечі Іхеаначо захищав кольори "лисиць" з літа 2017 року, у 232 поєдинках за яких він забив 61 гол та віддав 34 асисти. З трофеїв нігерієць виграв Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.
Денніс Прат став гравцем Лестера влітку 2019 року. З того моменту бельгієць зіграв на клубному рівні 107 матчів, забив 5 голів, віддав 7 асистів та виграв Кубок Англії з Чемпіоншипом.