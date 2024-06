Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про те, що одразу три гравці першої команди цього літа залишать клуб на правах вільних агентів.

Так, 34-річний крайній півзахисник Марк Олбрайтон, 27-річний нападник Келечі Іхеаначо та 30-річний центральний півзахисник Денніс Прат, контракти яких спливають наприкінці червня, шукатимуть собі нові клуби.

Марк Олбрайтон виступав за Лестер з літа 2014 року, зігравши з того моменту 313 матчів (19 голів та 48 асистів). Разом із "лисицями" він виграв АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.

