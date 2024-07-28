Захисник, ймовірно, не повернеться в каталонський клуб.
ЖОАУ КАНСЕЛУ, GETTY IMAGES
28 липня 2024, 21:57
Барселона зазнає труднощів у переговорах з Манчестер Сіті щодо Жоау Канселу.
Як відомо, каталонці не можуть задовольнити вимоги "містян" щодо португальця.
При цьому, за твердженнями Mundo Deportivo, керівництво Барселони вважає, що позиція правого захисника цілком укомплектована і без Канселу. Зіграти праворуч в обороні можуть Жюль Кунде, Хуліан Араухо і Ектор Форт, тому, судячи з усього, зміцнювати цю зону "синьо-гранатові" не поспішають.
Нагадаємо, Жоау Канселу провів минулий сезон у Барселоні на правах оренди. Його вартість оцінюється порталом Transfermarkt у 25 млн євро.