Іспанія

Захисник, ймовірно, не повернеться в каталонський клуб.

Барселона зазнає труднощів у переговорах з Манчестер Сіті щодо Жоау Канселу.

Як відомо, каталонці не можуть задовольнити вимоги "містян" щодо португальця.

При цьому, за твердженнями Mundo Deportivo, керівництво Барселони вважає, що позиція правого захисника цілком укомплектована і без Канселу. Зіграти праворуч в обороні можуть Жюль Кунде, Хуліан Араухо і Ектор Форт, тому, судячи з усього, зміцнювати цю зону "синьо-гранатові" не поспішають.

Нагадаємо, Жоау Канселу провів минулий сезон у Барселоні на правах оренди. Його вартість оцінюється порталом Transfermarkt у 25 млн євро.