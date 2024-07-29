Іспанія

Цього літа у східному тренді європейські голкіпери.

Іспанська Мальорка перед початком нового сезону має вирішити питання щодо основного голкіпера.

Претендентів на цю роль наразі налічується аж троє: серб Предраг Райкович, який був основним минулої кампанії, його дублер словак Домінік Грейф та молода зірка Лео Роман, який повернувся з оренди у Реал Ов’єдо.

Проте місцева преса повідомляє, що найближчим часом цей вибір звузиться до двох виконавців.

Найдорожчий серед них, 28-річний Райкович, отримав пропозицію від аравійського Аль-Іттіхаду й уже перебуває в передчутті можливості добряче заробити на Близькому Сході.

Залишилось лише отримати згоду самої Мальорки, яку також не залишать без прибутку — 10 млн євро вже на столі в іспанської команди.

Проте наразі перемовини гальмує саме Аль-Іттіхад — аравійці чекають на відповідь від голкіпера Порту та збірної Португалії Діогу Кошти.

Райкович у минулому сезоні відіграв 36 матчів, пропустив 43 голи та дев’ять разів залишив ворота "сухими".