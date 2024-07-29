Іспанія

Бельгієць відзначив італійського фахівця.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про спільну роботу з Карло Анчелотті. Цитує бельгійця TUDN.

"Як команда, ми можемо тільки продовжувати перемагати, щоб Анчелотті залишався в Реалі і продовжував тренерську кар'єру. Але ми не так уважно стежимо за тим, що публікується в пресі, ми працюємо з ним день у день.

Він чудовий тренер, йому вдається дуже добре готувати нас технічно та тактично. Анчелотті великий майстер, один із найкращих в історії футболу", — сказав Куртуа.