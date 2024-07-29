Іспанія

Тібо Куртуа оцінив перехід Кіліана Мбаппе до Реалу.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував трансфер Кіліана Мбаппе в мадридський клуб.

"Мбаппе – один із найкращих гравців світу, і краще, коли він грає у вашій команді, ніж проти вас. Це гравець, який здатний робити різницю, як це роблять Беллінгем та Вінісіус. Якщо додати до них Мбаппе, це допоможе нам.

Ми просто повинні зрозуміти, як грати з ним та допомагати йому. Упевнений, що це буде чудовий сезон – він покаже себе, заб'є багато голів та допоможе нам виграти титули", – сказав Куртуа в комертарі TUDN.

Раніше повідомлялося, що Реал домовився про перехід з Альфонсо Девісом.