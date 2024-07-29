Іспанія

"Матрацники" можуть підписати форварда Вільярреала.

Атлетіко може підписати Александера Серлота замість Артема Довбика. Відомо, що трансфер форварда Жирони перебуває під загрозою зриву.

У зв'язку з цим мадридці відновили інтерес до норвезького нападника. Серлот спочатку був головною метою клубу на цю позицію, однак Вільярреал готовий відпустити гравця тільки за умови активації пункту про відступні в розмірі 38 мільйонів євро. Саме тому Атлетіко переключився на Довбіка — Жирона була готова обговорювати різні варіанти угоди.

Мадридці постараються домовитися з Вільярреалом про структуру виплат, що не передбачає одноразову виплату відступних у повному розмірі.

Зазначимо, що Серлот став другим бомбардиром Ла Ліги в минулому сезоні, поступившись Довбику. Норвезький футболіст забив 23 голи і віддав 6 результативних передач у 34 матчах.