Іспанія

27-річний футболіст хоче залишитися в Барселоні.

Рафінья висловив бажання працювати з тренером Барселони Ганс-Дітером Фліком.

27-річний вінгер прибув сьогодні в аеропорт Орландо після відпустки, щоб приєднатися до команди під час турне по США.

Журналіст поставив запитання: "Не терпиться почати роботу з Фліком?", на що бразилець відповів "Звичайно!".

Раніше повідомлялося, що керівництво Барселони має намір продати вінгера. Також з'явилася інформація, що один із саудівських клубів запропонував 65 мільйонів євро за перехід Рафіньї.

Нагадаємо, що Рафінья провів 28 матчів у Ла Лізі минулого сезону і зробив 9 гольових передач.