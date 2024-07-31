Іспанія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Барселони.

Уночі за європейським часом англійський Манчестер Сіті в Орландо поступився каталонській Барселоні в серії пенальті на завершення товариської зустрічі.

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ його команди.

"Щоразу, коли досвідчені гравці суперників виходили на поле за ходом матчу, вони карали нас за помилки. Але це нормально — наші футболісти ще дуже молоді.

Звичайно, у нас були проблеми. Але важливо брати із собою на такі матчі якомога молодших гравців.

Барса Фліка? О, мені вони дуже сподобались. Звісно, сезон буде тривалим, але зараз вони мені сподобались. Їхня позиційна гра надзвичайна, вінгери грають як вінгери, інсайди рухають команду вперед, захисники атакують у просторі — супер.

Наша мета тут — повернутись додому без травм, зібрати команду до купи, зібратись із думками разом, почати тренування, а там подивимось, що буде далі. Гра проти великих команд піде моїм футболістам на користь. Ми дуже добре змагались проти великих команд.

Наші гравці багато борються, ми також були хороші в багатьох аспектах, і важливо бачити молодих гравців в дії саме в таких матчах.

Гра була фантастичною, із великою кількістю моментів. Я, чесно, не знаю, скільки ударів по воротах ми завдали. Думаю, глядачі повернулись додому щасливими", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе проти лондонського Челсі 4 серпня.