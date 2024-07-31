Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Уночі за європейським часом каталонська Барселона в Орландо переграла англійський Манчестер Сіті в серії пенальті на завершення товариської зустрічі.

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власних підопічних.

"Я дуже задоволений, бо ми побачили чудові моменти у виконанні нашої команди. Ми грали проти чудового клубу з фантастичними гравцями. Я дуже задоволений цим матчем.

Найважливішим для мене, як для тренера, є те, що ми захищались як команда й атакували як команда.

Перші кілька днів ми зосередились на фізичній частині, а також на тактичних заняттях, на переходах від оборони до атаки. Але сьогодні ми занадто багато захищались.

Це не те, що мені подобається. Але це те, над чим ми маємо працювати в подальшому.

Я не люблю говорити про окремих гравців, бо в нас тут команда, а не гравці самі по собі. Якщо вони грають наполегливо, це те, чого ми від них хочемо побачити. Ми хочемо бути командою, яка бореться.

Були ситуації, коли вони боролись, працювали і хотіли працювати на команду. І це справді фантастика, особливо для молоді.

Моменти довкола гри були не найкращими через погоду, але врешті-решт ми щасливі бачити стільки вболівальників, які раді бачити команду, на трибунах. Це важливо для нас", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе проти мадридського Реала 4 серпня.