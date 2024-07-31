Іспанія

Другий бомбардир минулого сезону Ла Ліги близький до "матрацників".

Нападник Вільярреала Александер Серлот, який поступився Артему Довбику званням найкращого бомбардира минулого сезону Ла Ліги, став головною альтернативою для мадридського Атлетіко після провалу щодо трансферу українця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" просуваються в процесі трансферу 28-річного норвежця, проте переговори все ще тривають.

Проблемою для Атлетіко заразі є момент очікування рішення від центрального півзахисника Челсі Конора Галлагера, з яким ведуться переговори щодо особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що Серлот був головною метою клубу на позицію форварда, однак Вільярреал готовий відпустити гравця тільки за умови активації пункту про відступні в розмірі 38 мільйонів євро. Переговори тримавають.

Нагадаємо, що норвезький нападник забив 23 голи і віддав 6 результативних передач у 34 матчах Ла Ліги минулого сезону.