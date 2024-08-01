Іспанія

Але вона все ще не дотягує до вимог німців.

Зірка чемпіонату Європи-2024 в складі збірної Іспанії, атакувальний півзахисник німецького РБ Лейпциг, Дані Ольмо — головна трансферна ціль каталонської Барселони на найближчий час.

Це стає зрозуміли з огляду на те, що ні за жодного іншого з потенційних придбань іспанський колектив не вхопився відчайдушно настільки, як за власного 26-річного вихованця.

Власне Ольмо мріє про повернення до рідного клубу, однак позиції його клубу залишаються непорушними — це коштуватиме Барсі 60 млн євро.

Однак вона шукає варіанти — черговий із них полягає в пропозиції у 50 млн євро + бонуси.

Умови можливого майбутнього контракту з гравцем при цьому вже погоджено.

Минулого сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 25 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.